Vernetilhengerne mobiliserer på nett

Initiativet kom i gang i kjølvannet av at Harstad Panorama offentliggjorde sine planer om 90 boenheter ved Bergsodden på nordsiden av sentrum. På gruppens facebookside har de følgende velkomsttekst:

«Fredag 23.8 kunne vi lese i Harstad Tidende at firmaet Harstad Panorama ønsker å gå i gang med store og skumle byggeplaner ved og i vår vakre strandsone på Bergsodden, tre kilometer nord for Harstad. Dette føyer seg bare inn i rekken av private aktører som tar seg til rette og bygger enorme boligblokker som både stjeler utsikt og hindrer tilgang til strandsonen for både mennesker og dyr. Dette er vi sterkt imot!», proklamerer initiativtakerne.