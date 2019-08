Senterpartiets grep om Nord-Norge

Vi må tilbake til EU-kampen i 1994 for å finne et så sterkt Sp.

Blant politiske kommentatorer i Norge er det som skjer i Nord-Norge med Senterpartiets vekst det mest bemerkelsesverdige. På en rekke målinger de siste ukene har Sp passert Ap som største parti i både Nordland, Troms og Finnmark. Et estimat Jonas Stein ved Universitet i Tromsø har gjort for VG, viser at Sp kan få hele 38 av 80 ordførere i Nord-Norge. Det er sensasjonelt. I dag har Sp elleve.

For Arbeiderpartiet må dette være svært dyster lesning. Slår dette til 9. september, vil Ap være radert ut som det store makt- og styringspartiet i den nordlige landsdelen, med Høyre som den eneste reelle utfordreren. Nå er det Sp som plager Ap.