Liv Signe på banen om Evenes

Ifølge Bladet Vesterålen er det utfordringer med hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes. Hangaren skal kunne skape turbulens som kan gi restriksjoner for sivil lufttrafikk.

Avinor: Ber Forsvaret vurdere å overta hele flyplassen Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.

Nå spør Navarsete samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om en redegjørelse for Luftfartstilsynet sin tilråding, i forbindelse med de vedtatte planene for militær aktivitet på Evenes. Hun vil vite Luftfartstilsynet sitt syn på konsekvenser som utbyggingen av Evenes flystasjon vil få for sivil luftfart.

Disse skal styre Forsvarets oppbygging på Evenes Eirik Guldvog, Trond Viggo Opdal og Jonas Søttar er trekløveret som nå gjør Evenes flystasjon klar for Luftforsvarets innrykk ved nyttår. Sjekklista før dette kan skje, er lang.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa nylig til Bladet Vesterålen at turbulensen analyseres eksternt, og at han skal ta stilling til eventuelle tiltak når analysen er ferdig.