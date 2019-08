I startgropa med sentrum

nyheter

– Administrasjonen jobber med en detaljreguleringsplan for hovedgata på Evenskjer, som i dag er problematisk å ferdes i for gående og syklende, sier Berg Nilsen.

Svingte innom trafikkfarlig sentrum – Her er det potensial for forbedringer, sier Helge Orten, som med egne øyne fikk se farlige situasjoner som daglig oppstår i Evenskjer sentrum.

Ordførerkandidaten til Tjeldsund Ap svarer på valgkamputspill fra både Høyre og SV, om at ikke nok er gjort for trafikksikkerheten i kommunesenteret. Berg Nilsen er enig i at det til tider er kaotisk rundt gjennomfartssåra i sentrum, de har hatt nestenulykker, derfor skal kommunesenteret prioriteres.