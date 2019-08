Brysom rikdom

Det han nå risikerer, er at den arvede formuen brukes imot ham av krefter som ikke ønsker et nytt gjenvalg.

nyheter

Det dreier seg om en høyst beskjeden portefølje i Stendi, landets største konsern i omsorgsbransjen og som inntil nylig het Aleris Omsorg. Støre har forhørt seg hos DNB og fått opplyst at hans gevinst trolig ligger på noen hundrelapper. Å sette sparepenger i slike fond er verken suspekt eller forbeholdt rikinger, tvert imot er dette et tilbud som svært mange med normal inntekt benytter seg av. Isolert sett på grensen til en ikke-sak. Men spørsmålet som melder seg, er hvordan formueshåndtering enda en gang kunne bli et problem for den velstående Ap-lederen og partiets strateger.

Støres privatøkonomi ble et sentralt stikkord da partiet analyserte årsakene til sitt historisk svake valgresultat i 2017.