Jakter unge til nytt ungdomsråd: Velges på valgdagen

I prosjektet Lokaldemokratiet Ung har ungdom og administrasjonen jobbet siden 2017, for å få et felles ungdomsråd på beina når Tjeldsund og Skånland blir til en kommune snart.

– Vi legger ungdomsrådsvalget samtidig med kommunevalget, for å markere alvoret i det. Det er viktig for den nye kommunen at de unges meninger kommer fram, sier Silje Elvenes Liseth, kultur- og folkehelsekoordinator i Tjeldsund.

De har allerede seks kandidater klare til valg, men ønsker seg flere navn før fristen 1. september. Målet er å få inn minst en fra hver skolekrets.

– Alle unge mellom 13 og 25 år som er interesserte, kan melde seg. De må bo eller ha hjemmeadresse i Tjeldsund eller Skånland, sier Viktoria Instanes Markussen, vikarierende barne- og ungdomsleder i Tjeldsund.

Det nye ungdomsrådet skal bestå av ni representanter, pluss fire varamedlemmer.

– Det er fint om kandidatene har noe de brenner for. Alle som har lyst til å gjøre en forskjell kan melde seg, erfaring og opplæring skal de få, sier Instanes Markussen, som selv har sittet i ungdomsrådet.

Representantene er politisk uavhengig, og får forslags- og talerett i det nye kommunestyret, som velges samme dag.

Representantene må avsette litt tid til å delta. Møtene foregår på ettermiddagstid, men kommunestyremøtene er på dagtid, så når man stiller der, er det gyldig fravær fra skolen.

– Vi kan ellers lokke med mange spennende møter, med mat. Man får være med på konferanser, turer og ikke minst muligheten til å stille til valg til fylket, lokker de to.

De oppfordrer ungdommene til å stemme fram sine ungdomsråd-representanter på valgdagen.

– Det blir bare ni dager for kandidatene å drive valgkamp på, men vi skal få presentert dem i sosiale medier, sier Elvenes Liseth.

De presiserer at unge som har flyttet hjemmefra for å gå på skole også kan stemme, ved å sende SMS til valgarrangørene. Mer informasjon om ungdomsrådsvalget finnes på hjemmesidene til Tjeldsund kommune.