Sluttet å puste om natten, men fikk hjelp: – Jeg fikk et nytt liv

Før hun fikk diagnosen søvnapné for syv år siden, var det ikke helt enkelt å få dagliglivet til å fungere. Sykdommen, som nesten en halv million voksne nordmenn strever med, innebærer at svelget klapper sammen under søvn og gjør at de slutter å puste. Søvnapné kan være alvorlig, faktisk livsfarlig ettersom hjertet sliter når man slutter å puste om natten.

Høe merker stor forskjell på før og nå.