– For Venstre er dette utrolig viktig i arbeidet med å gjøre Harstad til en grønnere by. Ved at kommunen tar ansvar og faktisk vektlegger miljøkrav ved ulike innkjøp, for eksempel når det skal bygges ny skole på Bergseng, viser vi også at vi tar klimaansvaret på alvor, sier ordførerkandidat Even Aronsen.

Lang vei å gå

Han viser til at Harstad har hatt en reduksjon i utslipp i 2017, men at det fortsatt er en lang vei å gå.