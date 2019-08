nyheter

Stortingsrepresentant for Troms, Per-Willy Amundsen (Frp) med flere lokalpolitikere besøkte mandag Anbjørg Kristoffersen Nilsen på Kjøtta. Hun gjennomgikk to smertefulle båttransporter til sykehuset i Harstad. Det viste seg i ettertid at hun hadde tarmslyng og en stor kreftsvulst i tykktarmen.

– UNN-styret gjør ikke jobben sin. De ivaretar ikke likebehandling av borgerne, slik det skal være i landet. Vi krever derfor at UNN-styret avgår, sier Amundsen.