nyheter

– Noe av det som kom fram i Harstad Tidende stemmer ikke med opplevelsen våre ansatte har hatt, eller som er skrevet i våre logger. Derfor tok jeg kontakt med pasienten for å høre hvordan hun opplevde situasjonen, sier Andersson.

Han sier at i dette tilfellet kunne de sendt helikopter fra Tromsø, men da ville de stått uten helikopterberedskap i et stort område. Det kunne ha blitt kritisk dersom noen for eksempel hadde fått hjertestans et annet sted.