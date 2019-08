Fra Stonewall til Harstad

nyheter

I år er vi så heldige å bli en del av 50-årsmarkeringen av startskuddet for kampen til å være den man er og elske den man vil uten fordømmelse og i Harstad står årets pridefeiring for døren.

Stonewall 28. juni 1969

Pridefeiringen har sin bakgrunn i New York på 1960-tallet. Politiet gjennomførte jevnlig rassiaer på homsesteder, men 28. juni 1969 hadde homsene, transene og dragartistene fått nok. Da politiet stormet The Stonewall Inn i Greenwich Village, møtte de motstand i form av stiletthæler og håndvesker. Det tok 10 dager før ro og orden igjen preget New Yorks gater. På dagen ett år senere ble den første Pride Parade arrangert i Christopher Street, NYC. Dette regnes som starten på kampen for aksept, likeverd og toleranse.

Norge 1972

Norge er i dag ett av de land som har kommet lengst i både legal og reell likestilling av skeive, men det er ikke lenge siden også vi hadde lovgivning av en litt annen sort.

Stortinget avkriminaliserte mannlig homofili i 1972. Kvinnelig homofili (lesbiske) har aldri vært kriminelt i Norge, men var heller ikke akseptert. I 1977 ble homofili strøket som psykiatrisk diagnose hos Norsk psykiaterforening. Dette arbeidet, sammen med synliggjøring, ble drevet fram av Kim Friele. Vel fortjent ble hun utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2000.

Etter en forsiktig start har vi gjort kvantesprang. Norge var trolig først ute i verden med felles samboerregler for heterofile og homofile allerede i 1983. Dette fordi statsråd Astrid Gjertsen (Høyre) strøk forslaget om å presisere at samboerskap skulle være for «to personer av motsatt kjønn», da de første reglene om samboerskap kom i Norge.

Her i Norge fikk venstresiden, med støtte fra deler av Høyre, gjennomslag for partnerskapsloven i 1993, og et bredt flertall på Stortinget vedtok felles ekteskapslov i 2009. I Norge i dag kan også alle ektepar også adoptere barn.

Ikke se til Russland, Uganda, Nigeria, Saudi-Arabia …

Forskjellene på Norge og Russland, Uganda, Nigeria, Saudi-Arabia, Tanzania, Iran og listen fortsetter, kunne ikke vært større. Norge er stort sett et godt land å bo i, både for skeive og streite, i byen og på landet. Å «komme ut av skapet» er fortsatt et stort og livsdefinerende øyeblikk for den enkelte, men det skaper sjelden de helt store reaksjonene fra omgivelsene for de aller fleste.

Norge i dag

På tross av utbredt aksept vet vi at noen sliter. Enkelte miljøer aksepterer fortsatt ikke mangfold. Undersøkelser blant unge skeive viser dessverre større forekomst av rus og psykiske plage enn i andre ungdomsgrupper.

Det er særdeles viktig at førstelinjetjenestene, det være seg skole, skolehelsetjeneste og andre som møter unge i en usikker situasjon er profesjonelle. Her har kommunene og fylkeskommunene er stort ansvar i å sørge for at deres medarbeidere er godt skolerte og håndterer spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på en god måte.

Synlighet og åpenhet – det beste mot fordommer

I Norge har feiringene av mangfold og retten til å være seg selv eksplodert. Når vi i Harstad feirer at LHBTIQ-personer er en likeverdig del av samfunnet, er det også fordi synlighet og åpenhet er det viktigste middelet mot fordommer og kunnskapsløshet. Det er ikke unormalt å være skeiv, men det normale må synliggjøres og forsvares hver eneste dag.

Pride er fortsatt viktig, og derfor gleder vi oss til å delta i Harstads Pridefeiring hele uka og håper at vi ser mange av dere på arrangementer og Paraden Lørdag. Husk!: Om du ikke går for deg selv så gå for noen andre.

God Pridefeiring, Harstad