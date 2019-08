Bygger for fem milliarder i byen

nyheter

– Dersom alle planene blir gjennomført skal private, fylket og kommunen investere for et sted mellom 4 og 5 milliarder kroner i sentrumsområdet de neste fire-fem årene. Det dreier seg om å ruste opp torget, bygge ny videregående skole, ny idrettshall, nytt parkeringshus, ny park på Hamneset og nye hoteller – blant annet. De neste årene investeres det like mye i sentrum som Forsvaret sprøyter inn på Evenes. I tillegg kommer utbyggingen av Hålogalandsveien som er kostnadsberegnet til 8,4 milliarder kroner. Dette milliardprosjektet vil gi store ringvirkninger for bygg og anlegg, restaurantbransjen og øvrige servicetjenester.

Store endringer

Opsal sier byen står overfor store forandringer når det nye Harstad sentrum skal utvikles. Hun håper innbyggerne har forståelse for at det må graves og meisles i fjell.