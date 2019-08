Gikk inn med kniv på utested

nyheter

Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 22.51 fredag kveld.

Personen det gjaldt hadde tatt med seg en stor kniv i innerlomma inne på et utested. Hvilke intensjoner vedkommende hadde er uvisst.

Personen har etter hendelsen blitt anmeldt for overtredelse av straffeloven § 189 andre ledd for å bære kniv på offentlig sted. Strafferammen for en slik overtredelse er bot eller fengsel inntil ett år.

Natt til lørdag ble flere promillekontroller gjennomført på ulike steder i Sortland. Det førte ikke til noen overtredelser. Politiet i Nordland meldte om nattekontrollene klokken 03.24.

Tidligere på kvelden hadde det også blitt gjennomført promillekontroll i Sortland. 34 ble kontrollert, med det førte heller ikke til noen overtredelser.

Selv om det ikke var noen som blåste ulovlig promille, manglet det ikke på tyverier i Sortland. Flere parkerte biler i sentrum ble frastjålet registreringsskilt i løpet av fredag ettermiddag. Politiet har vært i kontakt med bileierne som anmelder forholdet.

I Narvik ble en mann bortvist fra festivalområdet til "Haikjeften" fordi han kastet øl på andre festivaldeltakere.