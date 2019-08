Ny leder i Narvifjellet

nyheter

Jim Ove, opprinnelig fra Kjeldebotn i Ballangen, jobber i dag i Narvikfjellet med fokus på systemutvikling, salg, booking og generell drift, opplyser Roger Bergsen, på vegne av styret i Narvikfjellet AS.

Lang reiselivserfaring

Jim Ove kom til Narvikfjellet fra Hurtigruten for om lag ett år siden. Han hadde da vært i Hurtigruten i mer enn 18 år.

I Hurtigruten har han innehatt flere roller, men hans hovedfokus har være Revenue management, eller inntekts-optimalisering. De siste tre årene, før han startet i Narvikfjellet, var han resepsjonssjef om bord på MS Nordkapp.

Johansen har derfor en lang og solid reiselivsbakgrunn.

- Vi er veldig fornøyd med å finne en god kandidat i egne rekker som raskt kunne tre inn i rollen som daglig leder, sier styreleder Eirik Frantzen. Dette vil sikre kontinuitet og bidra til at vi kan gå en ny vintersesong i møte i trygghet på at vi kan levere et godt produkt til våre gjester, fortsetter Frantzen.

Ydmyk og takknemlig

- Jeg er både ydmyk og glad for denne muligheten og for den tilliten som styret har vist meg og ser frem til å gå løs på denne utfordringen, sier Jim Ove Johansen.

- Jeg er sikker på at vi med det teamet vi har i Narvikfjellet og de planer som foreligger, skal klare å levere et godt vinterprodukt for alle våre ulike gjester og supre forhold for junior VM.

Florian Aschwanden skal jobbe ut september og ha sitt hovedfokus på ferdigstillelse av utbyggingsprosjektene som veier, parkeringsanlegg og gondol, opplyses det i en pressmelding fra Narvikfjellet AS denne uke.