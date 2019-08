Jubileum ved UNN: – Tenk at vi har vært her i ti år!

nyheter

– Tenk at vi har vært her i ti år! Det har vært ti flotte og spennende år, sier apoteker Airin Nordgård.

– Det er nok ikke mange som er klar over at vi i tillegg til publikumsapoteket, som er åpen for alle, så har vi også leveranser av medisiner til sykehuset og egen produksjon av medisiner som brukes i kreftbehandlinga sier hun.