Kvæfjord Sp og eiendomsskatt

SV har i Harstad Tidende stilt spørsmålet «Hvorfor stemme SV i Kvæfjord?»

I sin drøfting av likheter og ulikheter med andre partier i Kvæfjord, er det som forventet lite begeistring for Senterpartiets holdning til eiendomsskatt.

I vårt program sier vi klart fra om at vi vil arbeide for at eiendomsskatten skal reduseres og på sikt fjernes. I inneværende periode tok Sp initiativ til reduksjon, og lykkes med det. Det vil vi fortsette med. Vi er klar over at de tapte inntektene fra eiendomsskatten må kompenseres. Vi peker i programmet på hva det bør satses på i neste periode.

Klargjøring av næringsareal, nye arbeidsplasser og økt bosetting i hele kommunen står sentralt. Dette skaper skatteinntekter for kommunen, som kan bidra til reduksjon av eiendomsskatten.

Da eiendomsskatten ble innført, ble utgiftene for den enkelte innbygger bagatellisert av SV. Det ble hevdet fra kommunestyrets talestol at eiendomsskatten ikke ville koste mer enn et avisabonnement.

Nå må noen kanskje prioritere betaling av eiendomsskatten på bekostning av avisabonnement. Eiendomsskatten er som dop for kommunen. Den skaper avhengighet og er vanskelig å bli kvitt. Det må jobbes for å få det til.