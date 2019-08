– Regionrådene har sluttet seg til Evenes

nyheter

Dette sier varaordfører Maria Serafia Fjellstad, og viser til vedtak som Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd sammen har gått inn for i lokaliseringsspørsmålet for ny base for ambulansehelikoptrene.

– Ingen ønsket en kamp mellom Harstad og Narvik om basen. Vi bestemte oss derfor for å peke på Evenes, som ligger midt imellom de to byene.