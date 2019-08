nyheter

«Nordnorsken» er en landsdelsutstilling arrangert av Bodø Kunstforening med kunstnere med tilknytning til landsdelen. Årets utstilling er den 73. i rekken, men det er første gang den vises i Galleri Nord-Norge.

– Dette er en manifestasjon av samtidens kunstscene i Nord-Norge, melder Vera Helene Ridderseth, markedsansvarlig i Harstad kulturhus.

Nordnorsken har turnert i landsdelen helt siden 1948, og er dermed den nest eldste av de fem landsdelsutstillingene, og en av landets eldste utstillinger av sitt slag.

– Men først og fremst har den vært et møtested for kunstnere og publikum i Nord-Norge gjennom tre generasjoner. Utstillingen er, som alt annet i samfunnet, i stadig utvikling. Til årets utstilling oppdaterte arrangørene av utstillingen søknadsskjemaet, offentliggjorde turneplaner for 2019 og informerte om jurymedlemmene på samme tid – i et håp om å lokke flere til å sende inn verk til førstejuryering. Det førte til en økning av antall søkere i forhold til tidligere år. Til årets utstilling var det 130 søkere med totalt 313 verk. Av disse ble 20 antatt, og blant disse er det hele ni debutanter. Det viser at utstillingen treffer nye kunstnere år for år, skriver Ridderseth i en pressemelding.

Under åpningen i Bodø i januar ble det delt ut to priser til enkelte kunstnere. Juryens pris gikk til Regina Pedersons «Hug me». Om tildelingen sier juryen blant annet dette: «Da juryen så Hug me første gang, opplevde vi mange forskjellige følelsesmessige reaksjoner, siden verket gir en gripende påminning om gjennom bruken av et enkelt, men klokt konsept, kan kunstneren formidle et kraftfullt budskap som gir gjenklang hos tilskueren i en verden fylt av sosial og politisk usikkerhet.»

Kritikerprisen ble utdelt for andre gang, og gikk i år til Marianne Moe. Årets kritiker var Trond Borgen.