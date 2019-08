Samtale om inkluderende friluftsliv

nyheter

Samtalen vil foregå i sammenheng med turgruppa Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede sin aktivitet i Folkeparken onsdag 21. august om ettermiddagen, opplyser Gunn Elin Fedreheim i DNT.

Politikerne er invitert til å delta på aktivitetene i regi av FTU-gruppa fra sekstiden.

-Det gjør at de får god anledning til å se det gode tilbudet FTU i aktivitet, og de får tid til å treffe og prate med deltakere, turledere og ledsagere, forteller Jørn Thorvaldsen. Bålsamtalen starter en timere senere, Under bålsamtalen vil hvert politisk parti få fire minutter til å innlede om hvordan partiet vil jobbe for å sikre friluftsliv for alle og at friluftslivet er mest mulig inkluderende. Deretter vil det være en diskusjon ledet av professor Rikke Gürgens Gjærum fra Institutt for vernepleie, UiT Norges arktiske universitet.

– Det blir enkel servering med bålkaffe og noe å bite i, kan Jørn fortelle, i en pressemelding fra arrangøren.

De langt fleste politiske partier i Harstad har per 13. august bekreftet sin deltakelse:

Arbeiderpartiet: fungerende ordfører Kari-Anne Opsal.

Sosialistisk Venstreparti: Karin Anna Øvervatn.

Miljøpartiet de grønne: Hanne Gideonsen.

Fremskrittspartiet: Eivind Stene.

Kristelig Folkeparti: Jorunn Skogen Konst.

Venstre: varaordfører Maria Serafia Fjellstad.

Rødt: Jørn Hofsø Hjellnes.

Høyre: Einar Jahre Mustaparta.

-Vi er svært fornøyde med at såpass sentrale Harstadpolitikere har sagt at de vil stille, kan Jørn Thorvaldsen fortelle, -og vi er spente på hva de har å si, og hva de synes om FTU-tilbudet, avrunder han.