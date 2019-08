Imponert over oppmøtet

nyheter

Møterommet Vågsfjord på Thon-hotellet var mandag kveld fylt til trengselen.

– Dette er et arrangement som engasjerer mange. I fjor var jeg deltaker og jeg gikk for et av de påmeldte lagene som gikk i et døgn rundt idrettsbanen i Stangnes idrettspark i fjor, minnes Asbjørn Linaker, da vi snakket med han tidligere i år.

I januar var han en av mange som deltok da det nye styret for «Stafett for livet» skulle velges for 2019 og lederne av undergrupper skulle velges. Linaker endte da opp som leder av styringsgruppa og fikk med seg Ingvald Stensen fra Kvæfjord og Geir Øverland fra Harstad i styret.

Samlet

– Vi er i dag samlet til oppstarten for gruppene fram mot aksjonsdagen lørdag 7. september og søndag 8. september. Her skal en del informasjon gis til lederne av de mange undergruppene, sa Linaker.

– Det er i dag åtte undergrupper i arrangementet for «Stafett for livet». I tillegg har Kreftforeningen i Troms med medlemmer i Harstad en egen gruppe som jobber med arrangementet, sier Helge Eriksen, som er med i en av de mange undergruppene. Han var imponert over at så mange tok turen til møtet mandag kveld,

Klare mål

I fjor var det solid interesse for både å være med på arrangementet og for å stille lag i «Stafett for livet».

Karl Erik Aagaard-Nilsen var den gang med i styringsgruppa og hadde ansvar for logistikken i forbindelse med arrangementet.

– I år er jeg med i gruppa som har med påmelding å gjøre. Vi har per i dag fått påmelding fra 48 lag som skal gå runder i Stangnes idrettspark fra lørdag formiddag klokken tolv og i 24 timer til søndag formiddag, sier Aagaard-Nilsen. De 48 påmeldte lagene som er klar til utgjør 500 påmeldte personer til årets stafett.

Aagaard-Nilsen har et klart mål om å få på plass 60 lag til arrangementet i september. Erfaringsmessig er det mange som melder seg på rett før start lørdag.

Logistikk

– Det er en del logistikk som skal på plass under dette arrangementet. Spesielt når det gjelder parkering, sier Svein Arild Aarrestad, som i år har ansvaret for logistikken rundt årets utgave av «Stafett for livet».

Han og flere frivillige jobber nå med logistikken rundt arrangementet.

– Det er spesielt krevende med parkering når det skal over 1.000 personer inn på anlegget i løpet av 24 timer. Heldigvis er det mange frivillige som deltar for å få dette i havn. Fredag 6. september starter vi riggingen av alt som skal være med på arrangementet lørdag og søndag. Her er det mange som stiller opp til et flott og viktig arrangement, sier Svein Arild Aarrestad, som har sin bakgrunn fra Forsvaret.

Mandag kveld var nærmere det samlet rundt 100 personer ved Thon-hotellet foran arrangementet i september.