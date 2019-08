– Uforsvarlig beredskap

nyheter

– Jeg ble mildt sagt rystet over at den kommunale brannbåten og redningsskøyte ble brukt til å frakte en alvorlig syk person til sykehuset. Det kunne ha gått riktig ille, sier Eriksen.

Han vil nå be ordfører Kari-Anne Opsal om å ta kontakt med styreleder i UNN, Roald Linaker, for et møte om beredskapen i det veiløse øyriket.