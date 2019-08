Rekordmåling for Senterpartiet: 24 prosent

nyheter

Ivar B. Prestbakmo (Sp) er førstekandidat for Sp i Troms og Finnmark. Han mener den store oppslutningen er et signal på at folk også sier nei til sentralisering og uforstand.

- Senterpartiet i Troms og Finnmark er med dette største parti. Det viser at folk sier et rungende nei til regjeringspartienes sentraliseringspolitikk, og et ja til tjenester nært folk i hele landet, sier Prestbakmo i en pressemelding.

Målingen, som er gjennomført av Infact for NRK, Nordlys og iFinnmark, gir Arbeiderpartiet 22,5 prosent, Høyre 13,7 og Frp 12,8 prosent oppslutning.

Senterpartiet går frem med 2,2 prosentpoeng siden juni. Arbeiderpartiet øker også, med 1,4 prosentpoeng. Feilmarginen for Troms og Finnmark er 2,1 prosentpoeng.

- Stadig flere ser at en stemme til regjeringspartiene ved kommune- og fylkestingsvalget vil være en støtte til at regjeringsflertallets sentralisering og nedbygging av grunnleggende tjenester til folk fortsetter, mens en stemme til Sp er en stemme for Nord-Norge, for Distrikts-Norge og for tjenester nært folk i hele landet, sier Prestbakmo.

Med en rekordoppslutning på 24 prosent for Senterpartiet i fylkesvalgmålingen, er ikke bare Sp størst, men det ville vært tidenes høyeste oppslutning om Sp i Troms og Finnmark.

- Nå handler det for partiet i Troms og Finnmark om å stå på de siste tre ukene til valgdagen, så får vi se hva valgresultatet til slutt ender med. Vi tar ingenting for gitt, avslutter Ivar B. Prestbakmo.