nyheter

Ifølge statsadvokatene i Troms og Finnmark voldtok de en ung jente etter tur på en adresse i Harstad, natt til 30. mars i år. De er tiltalt for å forgrepet seg på en person som ikke var i stand til å sette seg til motverge. I dette tilfellet at jenta var full, og sov.

I samme seng

Fornærmede forklarte i retten at hun var på en fest i et av byens MC-lokaler og at de to unge mennene ble med henne hjem til bopelen hun leide sammen med flere andre unge mennesker.