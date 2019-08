8000 evakuert på Gran Canaria

nyheter

VG skriver at brannen brøt ut ved landsbyen Tejeda lørdag kveld, og sent søndag kveld sa regionalpresident Ángel Victor Torres at han forventer at den alvorlige situasjonen vil vare i minst tre dager til.

Brannen startet i fjellområdene ved Tejeda og mandag morgen skal 8000 mennesker ha blitt evakuert.

Så langt skal 3400 hektar ha brent og flere veier blitt stengt. Arealet tilsvarer om lag 4.600 fotballbaner, skriver NTB.

I tillegg til at brannen herjer i nordområdene på øya, brenner det også i skog og kratt i nasjonalparken Tamadaba, som ligger nordvest.

Tjenestemenn sier det er stor fare for at brannen sprer seg ytterligere på grunn av temperaturer på oppimot 40 grader, lav fuktighet og sterk vind, en kombinasjon som gjerne gir det som ekspertene kaller en perfekt storm for farlige branner.

De regner med at det vil ta flere dager før brannen kommer under kontroll.

Også forrige helg brøt det ut brann på Gran Canaria, om lag åtte kilometer lenger sør. Brannen pågikk fremdeles lørdag kveld og hadde rammet 1.500 hektar, men er nå under kontroll.