Kolliderte først i lyktestolpe, deretter i et tre

Den kvinnelige føreren mistenkes for promillekjøring etter at hun kjørte på en slik måte at hun nesten tok livet av både seg selv og andre.

- Vedkommende krasjet først inn i en lyktestolpe, deretter i et tre. En fotgjenger måtte hoppe unna for ikke å bli truffet av bilen. Førerkortet beslaglegges, og sak opprettes, melder Troms politidistrikt klokken 06.26.

Kjøremønsteret tyder på en svært høy promille. Både den kvinnelige føreren og passasjeren kom seg vekk fra hendelsen uten skader, men det samme kan ikke sies om den havarerte bilen.

Politiet har vært involvert også i mindre alvorlige hendelser i distriktet. I Svolvær mottok politiet melding om feststøy fra en privat adresse. Patruljen rykket deretter ut for å avslutte festen. I Gratangen ble en mann i 30-årene bortvist fra et arrangement i Foldvik. Mannen anmeldes samtidig for å ha vært truende og brukt ukvemsord overfor politiet.

I Sortland melder Politiet i Nordland om tilløp til slåssing mellom to personer i taxikøen. Den ene parten fikk et pålegg fra politiet om å forlate stedet. Han etterkom likevel ikke dette pålegget, og blir følgelig anmeldt. Det var ei kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene som slåss. Ingen av dem ble skadet.