Smia som ble starten på et industrieventyr

nyheter

Rettere sagt ble den gjenåpnet, som ordfører Helene Berg Nilsen påpekte. Rundt 40 personer hadde møtt fram for å se på hvordan den falleferdige skrothaugen var gjenoppstått som ei klassisk lita gårdssmie fra slutten av attenhundretallet.

På den tida var smia en slags altmuligfabrikk. Hestesko, spiker, beslag, hengsler, sjakler, kroker, hemper, ljåblad, et og annet knivblad kanskje, småverktøy, og - da båtbyggeren Nils Skandfer gikk i gang med båtreparasjoner i 1890-årene - myriader av små og større metallinnretninger beregnet på å holde i hop et skrog, et dekk, et overbygg, en rigg på ei skøyte.