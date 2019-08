Rettssak etter insektfunn

nyheter

Eiendomsoverdragelsen skjedde i fjor. Kravet har hun rettet mot de tidligere huseierne og deres forsikringsselskap. Rettssaken er berammet i Trondenes tingrett 27 og 28. august. I tillegg til prisavslaget vil hun ha sine sakskostnader dekket av motparten.

Holdt tilbake informasjon

Kvinnen mener at selgerne måtte ha vært kjent med at det var skjeggkre i boligen på overtakelsestidspunktet. Ifølge påstandsgrunnlaget sendt til tingretten hevder kvinnens advokat, Morten Dragvik Elvevoll at det foreligger opplysningssvikt fra selgernes side.