Nytt Scandic-hotell på Sortland

Hotellet blir Scandics fjerde hotell i regionen, og skal etter planen stå klart i 2021.

Dette skriver reiselivsnettstedet hsmai.no

– Vi ser frem til å styrke posisjonen vår ytterligere i nord med et helt nytt hotell på Sortland. Vi tror at dette hotellet, med sin fantastiske beliggenhet, vil etableres som det nye nummer én-hotellet på Sortland og i regionen. Dette blir vårt fjerde hotell i Lofoten-regionen, som er et stort satsingsområde for oss. Hotellet blir samtidig en av de største reiselivsarbeidsplassene i byen, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

Det nye hotellet vil få 130 rom, og blir dermed det største i Vesterålen, og et av de største hotellene i regionen, skriver nettstedet.

– Hotellet vil få en unik plassering på kaikanten midt i sentrum, med panoramautsikt over fjorden og de flotte fjellene i Vesterålen. Kulturfabrikken på Sortland er nærmeste nabo, hvor man finner både kino, bibliotek, kulturhus og kafé, skriver Scandic i en pressemelding.

Hotellet eies av Hotelleiendom Nord AS, som har Holmøy Holding Invest AS og harstadselskapet Nordic Investment AS som eiere.

Det er Vesterålen Hotelldrift AS som skal drifte hotellet.

Byggingen av Scandic-hotellet på Sortland er planlagt å begynne i siste kvartal i år, og skal etter planen stå klart i første kvartal i 2021.