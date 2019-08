Mona skal mette flere hundre, men sykepleieren på akutten er ikke redd

nyheter

– Det skal jeg love deg at den oppskrifta er hemmelig, sier Mona Forsberg, som er sjef for cateringa for andre år på rad hos Bakgårdsfestivalen.

Nytt av året er at festivalen i år lager all mat og serverer frivillige, stab, sponsorer og publikum selv. Og det hele foregår i lokalene til det som en gang var Castello.