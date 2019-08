nyheter

– Vi har Queen-musikken i blodet, så vi har forventninger til at det skal bli trykk under konserten, sier leder for koret, Kenneth Leiknes.

Når Åge Sten Nilsen opptrer med sitt Queen-show i Bakgården fredag kveld, synger det lokale mannskoret Bel Chorus med.