Vi regner med at vi kommer til å nå 3000 gjester bare i august

– Vi har rundt 50 prosent belegg, og det er relativt bra så langt. Vi ligger akkurat litt foran forventningene. Når vi vet hvor mye utvikling som kommer på sikt i området, så er vi rimelig godt fornøyd med bookingtakten per nå, sier markedssjef Øyvind Frisak for Sure Hotel Harstad Narvik Airport.

Han var denne uka på Evenes i anledning en fotokonkurranse kjeden har arrangert, der bilder fra området pryder veggene i hotellet (se sak under).