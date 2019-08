Veronica Maggio avlyser, erstattes av DDE

nyheter

Sammen med Åge & Sambandet og The September When, var Veronica Maggio en av artistene mange harstadværinger var spente på å oppleve under årets utgave av Bakgården.

Men festivalen melder tirsdag kveld at Maggio må kansellere konserten torsdag grunnet sykdom.

- Vi ønsker henne god bedring og vi håper vi ser henne en annen gang, står det i pressemeldingen.

- Men vi er så heldige at vi på særdeles kort varsel har fått hele Norges DDE til å komme til Bakgården. Dermed blir det allsang fra første minutt når de hypertrivelige trønderne går på scenen torsdag, skriver produsent Børge Hoseth.

- De fleste har et forhold til sangene Det umulige e mulig, Vinsjan på kaia, Det går likar no og E6. Bandets velfylte låtkatalog er signert Frode Viken, og den har akkompagnert flere generasjoners oppvekst og liv. Glade eller alvorlige stunder, dette er sanger de fleste kan kjenne seg igjen i. Til og med tvileren synger med når anledningen er rett, og allsangen runger fra første til siste tone. Og få norske band har greid å legge nye ord til det norske språket. Roper man et formanende «her bli det liv» ut i en hvilken som helst forsamling, vil som oftest et umiddelbart og rungende «rai rai» komme i retur. Rai rai har blitt en måleenhet på trivsel og glede, meldes det fra Bakgården tirsdag.

Torsdagens program blir dermed DDE, Ruben og The September When.