Det er Spartacus Forlag som gir ut språkbøkene forfattet av Bård Borch Michalsen.

Michalsens skrivekløe startet for alvor med «Den trofaste toer» i 2011. Minneboka for polarhelten Helmer Hanssen fra Vesterålen og Tromsø. Han fulgte Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen, til Sydpolen og gjennom Nordøstpassasjen. Så kom Bård Borch Michalsens «Harstad – de tusen gleders by, med tekster til bilder av Trym Ivar Bergsmo i 2014.