Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Bjerkvik: Mann i 30 årene mistenkt for ruspåvirket kjøring i mopedbil. Sak opprettes, sier politiet klokken 0905 tirsdag morgen.

Bodø: Beruset og kranglete mann (i 30-årene) innbrakt i drukkenskapsarrest, sier politiet klokken 0448 natt til tirsdag.

Tromsø: Mann i 20-årene ble bortvist fra et av byens utesteder ifm. studentarrangement. Mannen var ikke student og således uønsket på stedet. Gitt et pålegg om å holde seg borte fra sentrum til kl. 0600.

Djupvik: Politiet fikk mandag ettermiddag savnetmelding på en person. Det ble iverksatt søk og kort tid etter ble en død person funnet i terrenget. Politiet har ingen holdepunkt for at det skal ha skjedd noe straffbart. Familien er varslet, sier politiet klokken 2226 mandag kveld.

Bodø: Klokken 1944 meldte politiet om et ATV-uhell i forbindelse med et løp i Bodø. Politi og ambulanse på stedet. To personer involvert. En kvinne undersøkes av helsepersonell på stedet.

Mo i Rana: UP har stanset en kvinne i 50 årene, mistenkt for kjøring i ruset tilstand. Fremstilt for lege for bevissikring. Førerkortet beslaglagt og sak opprettet, sier politiet klokken 1746 mandag ettermiddag.