- Dagens brannsikringsløsning er ikke engang halvgod

Dagens brannsikringsløsning i Trondenes kirke holder ikke mål. Det sier brannsjef Ove Frantzen. I dag har kirken et sprinkleranlegg som må aktiveres manuelt. Tilkoblingspunktet for vann er rundt 5–6 meter over bakken.

– Det tar i dag rundt 10 minutter å kjøre til kirken, kanskje mer hvis det er veiarbeid. Dette er 10 minutter hvor et sprinkleranlegg kan jobbe automatisk. Dagens løsning er ikke engang halvgod. Med et automatisk system vil det være større sjanse for at vi ved ankomst kan skru av anlegget, etterslukke og ta opp vann. I dag risikerer man at bare murene står igjen, og uerstattelige historiske verdier går tapt, sier Frantzen.