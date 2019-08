– Dette er en verdensbegivenhet innen internasjonal sykkelsport

nyheter

Det sier Dag Otto Lauritzen som for første gang skal følge et sykkelritt over fire etapper i elbil.

– Jeg fikk testet bilen fra Evenes til Harstad i går. Tror det skal bli en flott reise fra Å i Lofoten til Narvik i Ofoten søndag. Jeg er positivt overrasket over at denne bilen kan kjøre 50 mil før den må lades, sier Lauritzen, som har fulgt rittet i Nord-Norge siden oppstarten i 2013.