Politiet med ekstra beredskap under eid-feiringen i dag

Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av den muslimske høytiden eid søndag. Dette gjelder også i Troms.

Trusselbildet uendret

Det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje. Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt store arrangementer, og vil iverksette de tiltak vi mener er nødvendige – både synlige og usynlige.

Mann utkledd i uniform pågrepet etter skyteepisode i moske i Bærum En person ble skutt inne i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent. Politiet har pågrepet en gjerningsmann.

- Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

Skape trygghet

Man kan forvente nærvær av både uniformert og ikke uniformert politi som vil være på jobb for at alle får en trygg og fin feiring. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger vil være bevæpnet.

Politiet: Vi ble varslet om den drapssiktedes nettaktivitet for en tid tilbake Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk i Bærum, var aktiv på diverse nettforum. Politiet sier de ble varslet om mannens nettaktivitet for en stund siden.

- Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap. Politiet skal legge til rette for en trygg feiring, og oppfordrer alle til å feire dagen slik de pleier, sier Smedsrud.