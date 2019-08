Feirer 10 år med Flesnes i fest med innsamling for kreftsyke barn

nyheter

Are Walberg, Kurt Henning Myhre og Kjell Hansen er blant artistene som spiller når Flesnes i fest starter for alvor fredag. Det blir også Ta sjansen og olabilløp i jubileumsåret som feires med ekstra stor auksjon til et godt formål.

Medlem av hovedkomiteen, Marianne Nicolaisen, sier at de auksjonerer bort fotballdrakter der inntektene går til Barnekreftforeningens avdeling i Troms.

- Jeg har en mor som var på sykehuset i Tromsø en måned. Hun møtte stadig på barn med kreft og det ble ikke vanskelig å velge hvilket formål auksjonen skulle gå til, sier hun.

Skapte folkefest Folk fra hele regionen strømmet til Flesnes i Fest.

De har allerede skjorter fra Rosenborg, Stabæk, TIL, Branns gatelag, Kristiansund, Haugesund, Fredrikstad og Bodø/Glimt, men håper på flere signerte drakter.

- Kanskje HIL eller andre mer lokale fotballag også vil bidra, sier Nicolaisen.