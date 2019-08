Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Skjervøy: Brannvesen og båter i området ble mobilisert på bakgrunn av melding om brann ombord i sjark nær Skjervøy mandag morgen. - Ved nærmere sjekk viste det seg å være lysspill fra sola som på avstand kunne se ut som flammer ombord. Meldingen kom fra politiet klokken 0630 mandag morgen.

Fauske: UP har gjennomført laserkontroll på E-6 ved Fauske. Resultat: 5 stk. forenklede forelegg og 1 stk. beslag av førerkort. Fører som mistet førerkortet ble målt til 122 km/t i 80 sonen, melder politiet klokken 0047 natt til mandag.

Henningsvær: Politiet melder klokken 2317 søndag kveld at de har fått melding om brann i eller ved en brygge. - Uvisst hva som brenner. Skal være under kontroll, men nødetatene rykker ut. Ikke lenge etterpå sier politiet at brannen er slokket. - Har brent i selve kaidekket, ukjent brannårsak. Ingen personskader. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.

Bodø: Politiet har avholdt laserkontroll i Bodøtunellen søndag kveld. En fører fikk forenklet forelegg. Han kjørte i 111 km/timen. 80 km/timen på stedet, lyder meldingen klokken 2209.

Tromsø: Nødetatene rykket ut til Hansjordnesbukta etter innkommet melding om at en bevisstløs person er dratt opp fra sjøen. Første melding om saken kom fra politiet klokken 1934. Les mer her

Gildeskål: Politiet har avholdt laserkontroll i Slåttvika. Åtte førere fikk forenklede forelegg. Høyeste hastighet var på 98 km/timen. 80 km/timen på stedet, sier politiet klokken 2030.