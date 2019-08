Ryddet i eget hus

nyheter

25. januar 1993 kunne Harstad Tidende melde at det på verkstedsiden var gjort en betydelig jobb, og at det var satset på EDB, styringssystemer og omstilling og tilpasning til markedet. Og til tross for kostnadene forbundet med dette, lå det an til det driftsoverskudd for 1992.

– Det er vi sant å si ganske fornøyd med, var konklusjonen til HORB-direktør Arvid Eliseussen.