Stor brann i Tromsø – politiet ber folk holde seg innendørs

nyheter

Gjelder samtlige beboere: På grunn av kraftig røykutvikling grunnet brann på Skattøra, sprer det seg giftig røyk over hele Tromsø. Alle bes holde seg inne og lukke vinduer og dører til annen beskjed er gitt, melder Troms politidistrikt.

Fredag ettermiddag rykket nødetatene ut til Troms Bildelsenter på Skattøra etter melding om brann på stedet. Det er store mengder røyk over hele Tromsøya. Politiet skal ha fått melding om brannen klokken 17.25.

Ifølge Tromsø kommunes kommunikasjonsrådgiver, Eva Meyer Hanssen, skal det ikke være noen som har kommet inn med brann- eller røykskader hos den kommunale legevakten.

– Jeg snakket akkurat med lederen der, som forteller at de har sendt ut lege til stedet. De har foreløpig ikke registrert noen personskader, sier Hanssen til iTromsø.

Hanssen forteller at kommunen forholder seg til politiets instrukser inntil videre.

– Det er foreløpig ikke en krisesituasjon, men vi følger med på hvordan det utvikler seg, sier hun.

Pressevakten på UNN melder at de heller ikke har fått inn meldinger om skader. En person har imidlertid pådratt seg brannskader og blir sett til av helsepersonell, ifølge VG.

– Det er snakk om brannskader på en fot og en hånd. Personen er oppegående, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Morten Augensen, til VG.

– Innsatsleder på stedet tar forløpende vurderinger på om nærliggende områder skal sperres av eller evakueres, forteller operasjonslederen til samme avis, som også melder at det ikke er kontroll på brannen, men det skal ikke være fare for spredning til bebyggelse.

Like etter klokken 18.00 dirigerte politiet trafikken manuelt ved rundkjøringen på Gimle. Stakkevollvegen og Ringvegen ved Remiks stenges for all trafikk grunnet kraftig røykutvikling.

Ifølge både iTromsøs journalist og flere vitner på stedet høres det også jevnlig høye smell fra brannen.

– Politiet vinker nå alle bort fra området, og oppholder seg ikke der selv engang, sier iTromsøs journalist på stedet.

Se video fra brannen øverst i saken.

Saken oppdateres