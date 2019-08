Randi fra Harstad lager åpningsutstillingen for Nasjonalmuseet

nyheter

Fristen er imidlertid kort. 5. august må kunstnere fra Norge og Sápmi ha sendt av gårde søknaden.

– I forbindelse med åpningsutstillingen har vi reist over hele landet for å snakke med kunstnere, men vi har ikke rukket å snakke med alle - heller ikke i Nord-Norge. Derfor ønsker jeg spesielt at kunstnere herfra søker, sier Randi Ellinor Victoria Godø.