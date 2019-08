Frp i nord har ombestemt seg og vil bygge Nordnorgebanen: - En riktig avgjørelse

nyheter

Et enstemmig fylkesstyre i Troms og Finnmark Frp også har gått inn for Nord-Norgebanen etter et initiativ fra Tromsø Frp. Det melder iTromsø.

Stortingspolitiker og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er klar for å legge all sin politiske kapital i potten for å få realisert Nord-Norgebanen.