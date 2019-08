18 drukningsdødsfall bare i juli

nyheter

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidrar til at mange har oppholdt seg ved, i og på vannet. Da ser vi dessverre at det blir flere drukningsulykker, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.

Av de 18 som omkom i drukningsulykker var det 14 menn over 20 år, to voksne kvinner, en jente på 12 og en gutt på vel to år.

Sju druknet fra fritidsbåt

Hele sju av drukningsdødsfallene i juli skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Alle de omkomne var menn. Seks falt over bord, mens en mann druknet da han skulle redde en båt som drev fra land. Fire av ulykkene var på innlandsvann, tre skjedde på sjøen. I juli forrige år druknet én person fra fritidsbåt, og én fra kajakk/kano.

– Ta alltid på flyteplagg og bruk dødmannsknappen i motorbåt. Sørg også for at du kan varsle om du selv eller andre faller over bord, for eksempel ved å ha mobilen i en vanntett pose. Tid er avgjørende når noen faller i vannet, sier Krangnes.

Fire personer døde av drukning i forbindelse med bading i juli i år. Det er langt færre enn i juli i fjor, da hele 14 av 17 druknet under bading.

Tre av de resterende drukningsdødsfallene i juli i år skjedde etter mulig fall fra land. Tre personer druknet også under dykking. En kvinne omkom etter å ha falt fra en passasjerferje i Skagerak.

Ti av de 18 druknet i sjøen. Sju omkom i innsjøer eller elver, og et drukningsdødsfall skjedde i et privat plaskebasseng.

– Løft blikket!

– Redningsselskapet vil gjerne trekke fram alle som har varslet, utført førstehjelp og deltatt i søk i forbindelse med sommerens drukningsulykker. I flere tilfeller har årvåkne privatpersoner bidratt til å redde liv. Vi oppfordrer alle til å løfte blikket og følge med på omgivelsene, sier Tanja Krangnes, som ber folk ringe 1-1-3 hvis de observerer en drukningsulykke og lære seg førstehjelp ved drukning.

Redningsselskapet har også en oppfordring til myndighetene.

– Vår visjon er at ingen skal drukne. Vi ber myndighetene sette av mer ressurser til forebygging og holdningsskapende arbeid framover. De er viktig å ha i mente at drukningsulykker skjer i forbindelse med en rekke ulike aktiviteter. Det handler ikke bare om båt, men i like stor grad om drukning etter fall fra land eller brygge og under bading. Vi må finne treffsikre, målrettede tiltak, sier Krangnes.

90 prosent menn

Så langt i år har 55 personer omkommet i drukningsulykker. Det er 14 færre enn i 2018 da 69 personer druknet i samme periode.

Menn er fortsatt overrepresentert på statistikken. 50 av 55 omkomne er menn (90 prosent). Tenåringsgutter, unge menn og voksne menn over 40 år er mest utsatt.

Flest drukningsdødsfall i Rogaland

I Rogaland har 11 personer omkommet av drukning så langt i år. Deretter følger Hordaland med seks, og Trøndelag og Vest-Agder med fem drukningsdødsfall hver.

I Troms druknet ingen i juli måned. I Nordland druknet tre forrige måned. I Finnmark har man så langt i år sluppet unna dødsfall på sjøen.