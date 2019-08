Her er kua Sandra: – En kjempeære

nyheter

Mangeårig politiker for Kvæfjord Senterparti og eksbonde, Magnus Andersen, har lenge vært trofast tilhenger av Senterpartiet. Da lokallaget stemte for at lavangsværingen Sandra Borch skulle representere Troms og hun stakk av med seieren 11. september, var det klart. Kua skulle hete Sandra.

– Kalven kom til verden 10. eller 11. september. Da var det naturlig å kalle henne for Sandra, sier Andersen, som tidligere i sommer har latt sønnen overta driften av gården.