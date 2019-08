Feiret veiforbindelse

nyheter

Grunnen var at samferdselskomiteen på Stortinget foreslo å bevilge penger til veiforbindelse mellom Rolløya og Andørja. Av 50 ekstraordinære midler øremerket komiteen hele 30 til dette prosjektet, hvilket innebar at tunnelveiprosjektet kom inn i veiplanperioden 94–97.

Harstad Tidende kunne den 12. juni melde at dette kom som et resultat av hardt og målbevisst arbeid både fra ordfører, kommuneadministrasjon, kommunepolitikere og samferdselsutvalgets formann Arvid Johnsgård. Utallige reiser, møter og lobbyvirksomhet var gjennomført for å få presset fram en avklaring.