– Ser ut som årets konsert kan bli den mest besøkte siden 2015

27. september står coverbandet i storsalen på Harstad kulturhus for å ta Harstad-folket og tilreisende med på en uforglemmelig reise.

The Wall ble utgitt i november 1979, et semi-selvbiografisk konseptalbum signert Pink Floyd-grunnleggeren Roger Waters. Platen er et av de mestselgende album gjennom tidene, og et stort øyeblikk i rockemusikkhistorien.