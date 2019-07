Vil gjøre Harstad til en enda bedre arrangørby: – Kommer til å styrke sentrum

nyheter

Harstad er allerede kjent for å skape og gjennomføre gode arrangementer, men nå vil Arbeiderpartiet gjøre dette til en større del av byens identitet. Påtroppende ordfører og ordførerkandidat Kari-Anne Opsal og fylkesråd Sigrid Ina Simonsen (som også er på valg til kommunestyret i Harstad) ønsker et tettere samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å styrke Harstad som arrangørby. Men det er ikke der jobben starter.

– Først trenger vi å skape en oversikt, gjerne i form av et årshjul, som viser når vi har arrangementer. Da ser vi hvor de svarte hullene er. Deretter ønsker jeg en dugnad blant arrangørene for å skape enda mer i byen.