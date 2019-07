Nettroll ut i sollyset

nyheter

En ganske kurant sommerhilsen, vil vel de fleste mene - men mer enn nok til å fyre opp nettroll og beslektede aktører. Og da er det ikke politisk meningsbrytning som preger innleggene. Blant disse var et twittersvar fra Arne Seland, en erfaren og profilert advokat, kjent fra blant annet Hemsedal-saken i 2017 og som bistandsadvokat i 22.-julisaken. Westgaard-Halle, som forteller at hun aldri har møtt avsenderen, valgte å ta oppgjøret i det offentlige rom. Det gjorde hun rett i. For trakassering, hets og trusler mot politikere utgjør et alvorlig samfunnsproblem.

Mange kan berette om tilsvarende erfaringer som Westgaard-Halle. For kvinnelige politikere, på alle nivåer, er sjikanen gjerne relatert til sex og utseende. Slike meldinger, den ene grovere enn den andre, gjør uvegerlig noe med lysten til å ytre seg offentlig og i verste fall også med motivasjonen til å stille til valg eller gjenvalg. Stortingspresident Tone W. Trøen varsler en kartlegging av uhumskhetene, med sikte på å gi politikerne et tryggere arbeidsmiljø.