Frps Kristian Eilertsen vil kjempe for Paridas matvogn: – Hun fortjener applaus

I går brakte Harstad Tidende nyheten om at sameiet Havnepromenaden ønsker å fjerne Parida Yotsurees matvogn fra Gammelbryggaområdet.

Raskt fikk hun sterk støtte på sosiale medier, men også i Harstad kommunestyre har hun en støttespiller.

– Når man først velger å bosette seg midt i sentrum, så er det en del av pakka at det kan være noe støy og matlukt, sier politiker Kristian Eilertsen i Frp.

Støy, matlukt og økt trafikk i gata mellom Gammelbrygga og sameiet er noe av det styret har klaget på i brev til kommunen.

Høyeste politiske hold

Eilertsen sier at han er klar til å ta saken til behandling i kommunestyret hvis administrasjonen går mot at vogna kan stå der den har vært siden 2017.

Siden Yotsuree driver et enkeltpersonforetak må hun søke kommunen om lov til midlertidig plassering av vogna hvert andre år.

– Dette er et godt eksempel på en innvandrerkvinne som har startet sin egen arbeidsplass. Det må vi applaudere. I stedet er det litt typisk at næringsdrivende med suksess kjeppjages ut av sentrum. Etterpå klager vi på at det er dødt å stille her og politikerne må bruke titalls millioner kroner for å lage liv og røre.

Facebook-støtte

På Facebook var det tirsdag ettermiddag over 102 kommentarer om denne saken. De aller fleste støtter Yotsuree og matvogna.

– Jeg hadde blitt glad hvis jeg bodde der og hadde handlet hver dag, sier en mann.

En annen sier at kommunen bør glemme «sytpeisan» og heller være glad for alle som er med på å bidra til et levende sentrum:

– Og det uten at det koster millioner for innbyggerne.

En kvinne sier at Yotsuree lager nydelig mat, forsørger seg selv og betaler skatt.

– Matvogna er vel ikke eneste grunn til all trafikk i området. Det er synd at noen skal lage støy for så lite.

En annen kvinne sier at man må tåle litt matlukt når man bor midt i byen med alle fordelene det gir.

– Tåler man ikke det må man flytte ut av byen.